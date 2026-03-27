Гарантії безпеки США не пов’язані з відведенням ЗСУ з Донбасу - Рубіо
Київ • УНН
Держсекретар США заявив, що гарантії безпеки не залежать від відступу з Донбасу. За його словами, ці гарантії запрацюють лише після завершення війни.
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що гарантії безпеки для України не прив’язуються до виведення українських військ із Донбасу. Про це він сказав у коментарі для DRM News, передає УНН.
Деталі
За словами Рубіо, твердження про таку умову є нібито неправдивими.
"Це неправда. Дуже шкода, що президент України Володимир Зеленський це сказав, тому що він знає – це неправда. Йому сказали не це", – зазначив він.
Водночас держсекретар уточнив позицію Вашингтона щодо гарантій безпеки.
"Гарантії безпеки не запрацюють, поки війна не закінчиться", – пояснив Рубіо.
Він додав, що США доводять до відома української сторони позицію росії щодо Донбасу, однак рішення щодо подальших кроків залишається за Києвом.
"Якщо українська влада не піде на поступки, конфлікт продовжиться", – наголосив він.
Рубіо підкреслив, що США виступають посередником у процесі врегулювання і зацікавлені у завершенні війни, однак наразі нових переговорів не заплановано.
Нагадаємо
Зеленський заявив про вимогу США вивести війська з Донбасу для надання гарантій. Відступ поставить під загрозу безпеку України та всієї Європи.