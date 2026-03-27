Гарантії безпеки США не пов’язані з відведенням ЗСУ з Донбасу - Рубіо

$43.880.0150.610.24
ukenru
Ексклюзив
13:21 • 13875 перегляди
Чому МОЗ повинно провести комплексну перевірку медицини Одещини
Ексклюзив
27 березня, 12:50 • 40404 перегляди
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України
Ексклюзив
27 березня, 11:09 • 25749 перегляди
Обшук у Поплавського: правоохоронці розслідують розтрату близько 300 млн грн
Ексклюзив
27 березня, 10:01 • 43687 перегляди
"Націнка за прапор України". В "Українській авіатранспортній асоціації" розповіли про умови роботи українських авіакомпаній за кордоном
27 березня, 08:55 • 26482 перегляди
Україна та Саудівська Аравія підписали домовленість про оборонну співпрацю - Зеленський повідомив деталі
Ексклюзив
27 березня, 05:31 • 28009 перегляди
JULIK випустив відверту пісню про любов і зізнався, заради кого готовий віддати все
Ексклюзив
27 березня, 00:33 • 46419 перегляди
Після програшу шведам збірна України пропускатиме вже четвертий Чемпіонат світу поспіль
26 березня, 18:28 • 49376 перегляди
Буданов сподівається на проведення великого обміну полоненими на Великдень
Ексклюзив
26 березня, 18:12 • 44374 перегляди
Понад 30 млрд доларів за місяць - війна з Іраном оголила кризу оборонної промисловості
Ексклюзив
26 березня, 17:53 • 36970 перегляди
Від курсу валют до пенсій: як проблеми з міжнародним фінансуванням вплинуть на економіку країни та життя українців
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
1м/с
53%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Музикант
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Франція
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Брітні Спірс звинуватила ексохоронця у зламі iCloud - новий гучний скандал17:38 • 3784 перегляди
Олексій Суханов розкрив, чи його серце зараз зайняте і як він ставиться до стосунків15:21 • 10362 перегляди
Павло Зібров розкрив свій секрет густих вусів - рецепт від народного артиста України27 березня, 13:02 • 16460 перегляди
Різ Візерспун відзначила ювілей у колі родини - яскраві кадри зі святкуванняVideo27 березня, 11:30 • 22707 перегляди
Елтон Джон відсвяткував 79-річчя та отримав зворушливе привітання від чоловікаVideo26 березня, 15:55 • 30749 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
MIM-104 Patriot
Опалення
Дипломатка

Гарантії безпеки США не пов’язані з відведенням ЗСУ з Донбасу - Рубіо

Київ • УНН

 • 2464 перегляди

Держсекретар США заявив, що гарантії безпеки не залежать від відступу з Донбасу. За його словами, ці гарантії запрацюють лише після завершення війни.

Гарантії безпеки США не пов’язані з відведенням ЗСУ з Донбасу - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що гарантії безпеки для України не прив’язуються до виведення українських військ із Донбасу. Про це він сказав у коментарі для DRM News, передає УНН.

Деталі

За словами Рубіо, твердження про таку умову є нібито неправдивими.

"Це неправда. Дуже шкода, що президент України Володимир Зеленський це сказав, тому що він знає – це неправда. Йому сказали не це", – зазначив він.

Водночас держсекретар уточнив позицію Вашингтона щодо гарантій безпеки.

"Гарантії безпеки не запрацюють, поки війна не закінчиться", – пояснив Рубіо.

Він додав, що США доводять до відома української сторони позицію росії щодо Донбасу, однак рішення щодо подальших кроків залишається за Києвом.

"Якщо українська влада не піде на поступки, конфлікт продовжиться", – наголосив він.

Рубіо підкреслив, що США виступають посередником у процесі врегулювання і зацікавлені у завершенні війни, однак наразі нових переговорів не заплановано.

Нагадаємо

Зеленський заявив про вимогу США вивести війська з Донбасу для надання гарантій. Відступ поставить під загрозу безпеку України та всієї Європи.

Андрій Тимощенков

ПолітикаСвіт
Воєнний стан
Війна в Україні
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ