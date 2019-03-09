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Гандболиста "Мотора" впервые в истории признали лучшим игроком месяца Европы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 марта. УНН. Игрок ГК "Мотор" Борис Пуховский признан лучшим игроком февраля в европейском гандболе. Об этом сообщает сайт запорожского клуба, передает УНН.

По результатам голосования среди журналистов официального сайта Европейской федерации гандбола Пуховский опередил швейцарца Андре Шмида с "Рейн-Неккар Левен" и француза Кентина Мае с "Веспрема".

"Это хорошая новость и она стала бонусом за мою работу. Я не делаю акцент на личной статистике. Возможно, я закидываю много, потому что мои партнеры мне очень хорошо помогают. Я не гонюсь за рекордами, главное - командный результат. Это был тяжелый месяц и физически, и психологически, но мы хорошо подготовились и в итоге проделали хорошую работу", - сказал обладатель награды.

Кроме того, игра Пуховского помогла "Мотор" пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов, где запорожцы сыграют против "Виве Кельце".

Сказано, что в трех февральских матчах Лиги чемпионов Борис Пуховский забросил 24 мяча. В списке лучших снайперов турнира по итогам групповой стадии он (80 голов) занимает второе место, уступая лишь Мелвину Ричардсону с "Монпелье" (87 голов).

Добавим также, Пуховська стал первым белорусом, а также первым "моторовцем", который удостоился такого признания.

Украинские Национальные Новости

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