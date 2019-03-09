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Гандболіста "Мотору" вперше в історії визнано кращим гравцем місяця Європи

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Гравець ГК "Мотор" Борис Пуховський визнаний кращим гравцем лютого в європейському гандболі. Про це повідомляє сайт запорізького клубу, передає УНН.

За результатами голосування серед журналістів офіційного сайту Європейської федерації гандболу Пуховський випередив швейцарця Андре Шміда з "Рейн-Неккар Левен" і француза Кентіна Має з "Веспрема".

"Ця добра новина і вона стала бонусом за мою роботу. Я не роблю акцент на особистій статистиці. Можливо, я закидаю багато, тому що мої партнери мені дуже добре допомагають. Я не женуся за рекордами, головне - командний результат. Це був важкий місяць і фізично, і психологічно, але ми добре підготувалися і в підсумку проробили гарну роботу", - сказав володар нагороди.
Крім того, гра Пуховська допомогла "Мотор" пробитися в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де запорожці зіграють проти "Віве Кельце".

Сказано, що у трьох лютневих матчах Ліги чемпіонів Борис Пуховський закинув 24 м'ячі. У списку кращих снайперів турніру за підсумками групової стадії він (80 голів) посідає друге місце, поступаючись лише Мелвіну Річардсону з "Монпельє" (87 голів).

Додамо також, Пуховський став першим білорусом, а також першим "моторовцем", який удостоївся такого визнання.

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