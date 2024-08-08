Галущенко встретился с конгрессменами США: обсудили защиту объектов энергетики

Министр энергетики Герман Галущенко встретился с делегацией конгрессменов США, стороны обсуждали состояние подготовки Украины к осенне-зимнему периоду и защиту объектов энергетики, пишет УНН со ссылкой на Минэнергетики.

Детали

"Для нас приоритет № 1 - это выполнение Формулы мира, представленной Президентом Владимиром Зеленским на первом Саммите мира, именно в части энергетической безопасности. Искренне благодарен делегации Палаты представителей США за поддержку наших усилий и помощь в практической реализации положений украинской Формулы мира", - сказал Галущенко во время встречи.

Также сообщается, что представители Минэнерго обсудили с конгрессменами текущее состояние подготовки Украины к осенне-зимнему периоду и приоритетные потребности в системах защиты энергетических объектов.

Напомним

Вечером 8 августа в Украине введут ограничения электроэнергии для промышленности и бизнеса.