Галущенко о достройке энергоблоков 3 и 4 на ХАЭС: ключевые работы еще впереди

Ключевые работы по строительству энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой атомной электрической станции, еще впереди. На сегодня речь идет о том, что нужно будет устанавливать соответствующее оборудование. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в интервью в телемарафоне, передает корреспондент УНН.

На вопрос, какой фронт работ и сколько времени нужно, чтобы выполнить проект по строительству энергоблоков №3 и №4 на ХАЭС, Галущенко ответил:

"Еще ключевые работы впереди, потому что сегодня речь идет о том, что нужно будет устанавливать соответствующее оборудование. Это ключевые работы на самом блоке. Мы не только с США общаемся и о 3, 4 и 5, 6. Я думаю, что это вообще будет один из приоритетных проектов для США, потому что это реакторы по американской технологии компании Westinghouse АР 1000".

Галущенко считает, что Украина имеет очень существенные перспективы быть одним из лидеров в Европе в реализации этой технологии.

Дополнение

Кабинет министров принял законопроект, который предусматривает принятие решения о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой атомной электрической станции.

Как пишет Суспільне, исполняющий обязанности президента "Энергоатома" Петр Котин сообщал, что на Хмельницкой атомной электростанции завершают подготовительные работы к началу достройки третьего энергоблока. Достройку энергоблока готовы будут начать на следующий день после принятия закона, а для завершения работ понадобится ориентировочно три года.

Энергоатом сообщал, что 11 апреля 2024 года Энергоатом начал проект по возведению энергоблоков ХАЭС-5 и ХАЭС-6 по технологии АР1000 Westinghouse на Хмельницкой АЭС.