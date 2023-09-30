Галущенко о принятии резолюции МАГАТЭ по ЗАЭС: "Давление на россию будет только увеличиваться"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Избрание Украины в Совет управляющих МАГАТЭ и принятие резолюции по ситуации на ЗАЭС является мощным международным инструментом. Об этом отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона марафона, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэнергетики.
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«Мы не ожидаем, что после принятия резолюции россияне немедленно соберутся и уйдут со станции, потому что решения международных институтов не ограничивают врага в действиях. Но это мощный международный инструмент. Принятие резолюции МАГАТЭ означает, что давление на россию будет только увеличиваться. И рано или поздно они будут вынуждены выполнить эту резолюцию», - сказал министр.
Он добавил, что решение генконференции МАГАТЭ продемонстрировало консолидацию мира вокруг Украины, и это дает надежды, что процесс деоккупации ЗАЭС будет ускоряться.
«Украина теперь будет иметь право прямого голоса в МАГАТЭ и будет использовать его для того, чтобы приблизить деоккупацию ЗАЭС. Та поддержка, которую мы получили, – это свидетельство того, что весь мир согласен с Украиной в том, что это должно произойти как можно быстрее», - сказал министр.
Напомним
Генеральная конференция МАГАТЭ одобрила резолюцию о немедленном возвращении Запорожской атомной станции под полный контроль Украины.
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