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На окупованій ЗАЕС збираються перевести четвертий блок у гарячий зупин всупереч рішенню регулятора - МАГАТЕ

На окупованій ЗАЕС збираються перевести четвертий блок у гарячий зупин всупереч рішенню регулятора - МАГАТЕ

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. На окупованій російськими військами Запорізькій АЕС готуються знову перевести четвертий блок у стан гарячого зупину після ремонту, який триває кілька тижнів, попри рішення українського регулятора. Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, передає УНН із посиланням на звіт МАГАТЕ.

Цитата

«Після того, як на станції було проведено гідравлічні випробування першого та другого контурів охолодження цього енергоблоку, експерти МАГАТЕ заявили, що цього тижня ЗАЕС розпочала переведення його з режиму холодного зупину в режим гарячого зупину. Щойно це буде зроблено, ЗАЕС планує повернути шостий енергоблок у режим холодного зупину. Блок №6 подає пару в режимі гарячого зупину з середини серпня після того, як в одному з чотирьох парогенераторів енергоблоку №4 було виявлено витік води», - ідеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що поки енергоблок №4 знаходився в холодному зупині, на ЗАЕС встановили, що причиною витоку води стала мікротріщина у зварному шві вентиляційної труби першого колектора парогенератора, яка зараз відремонтована та випробувана.

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У МАГАТЕ нагадали, що національний регулятор України - Державна інспекція ядерного регулювання України - видав нормативні розпорядження обмежити роботу всіх шести енергоблоків станом холодного зупину.

Окрім того, МАГАТЕ настійно рекомендує ЗАЕС знайти альтернативне джерело вироблення пари для покриття потреб станції, у тому числі для переробки рідких радіоактивних відходів, та дозволити підтримувати всі її шість реакторів у стані холодного зупину.

«МАГАТЕ неодноразово закликало до альтернативного рішення щодо пари, щоб усі шість реакторів можна було перевести в холодний зупин, як це наказано регулюючим органом України. Я сподіваюся, що станція впровадить цю зміну якнайшвидше», — сказав Гроссі.

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