На окупованій ЗАЕС збираються перевести четвертий блок у гарячий зупин всупереч рішенню регулятора - МАГАТЕ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. На окупованій російськими військами Запорізькій АЕС готуються знову перевести четвертий блок у стан гарячого зупину після ремонту, який триває кілька тижнів, попри рішення українського регулятора. Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, передає УНН із посиланням на звіт МАГАТЕ.
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«Після того, як на станції було проведено гідравлічні випробування першого та другого контурів охолодження цього енергоблоку, експерти МАГАТЕ заявили, що цього тижня ЗАЕС розпочала переведення його з режиму холодного зупину в режим гарячого зупину. Щойно це буде зроблено, ЗАЕС планує повернути шостий енергоблок у режим холодного зупину. Блок №6 подає пару в режимі гарячого зупину з середини серпня після того, як в одному з чотирьох парогенераторів енергоблоку №4 було виявлено витік води», - ідеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що поки енергоблок №4 знаходився в холодному зупині, на ЗАЕС встановили, що причиною витоку води стала мікротріщина у зварному шві вентиляційної труби першого колектора парогенератора, яка зараз відремонтована та випробувана.
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У МАГАТЕ нагадали, що національний регулятор України - Державна інспекція ядерного регулювання України - видав нормативні розпорядження обмежити роботу всіх шести енергоблоків станом холодного зупину.
Окрім того, МАГАТЕ настійно рекомендує ЗАЕС знайти альтернативне джерело вироблення пари для покриття потреб станції, у тому числі для переробки рідких радіоактивних відходів, та дозволити підтримувати всі її шість реакторів у стані холодного зупину.
«МАГАТЕ неодноразово закликало до альтернативного рішення щодо пари, щоб усі шість реакторів можна було перевести в холодний зупин, як це наказано регулюючим органом України. Я сподіваюся, що станція впровадить цю зміну якнайшвидше», — сказав Гроссі.
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