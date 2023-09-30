На оккупированной ЗАЭС собираются перевести четвертый блок в горячий останов вопреки решению регулятора - МАГАТЭ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. На оккупированной российскими войсками Запорожской АЭС готовятся снова перевести четвертый блок в состояние горячего останова после ремонта, который длится несколько недель, несмотря на решение украинского регулятора. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает УНН со ссылкой на отчет МАГАТЭ.
Цитата
«После того, как на станции были проведены гидравлические испытания первого и второго контуров охлаждения этого энергоблока, эксперты МАГАТЭ заявили, что на этой неделе ЗАЭС начала перевод его из режима холодного останова в режим горячего останова. Как только это будет сделано, ЗАЭС планирует вернуть шестой энергоблок в режим холодного останова. Блок №6 подает пар в режиме горячего останова с середины августа после того, как в одном из четырех парогенераторов энергоблока №4 была обнаружена утечка воды», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что пока энергоблок №4 находился в холодном останове, на ЗАЭС установили, что причиной утечки воды стала микротрещина в сварном шве вентиляционной трубы первого коллектора парогенератора, которая сейчас отремонтирована и проведено испытание.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В МАГАТЭ одобрили резолюцию по возвращению ЗАЭС под контроль Украины
В МАГАТЭ напомнили, что национальный регулятор Украины - Государственная инспекция ядерного регулирования Украины - выдал нормативные распоряжения ограничить работу всех шести энергоблоков состоянием холодного останова.
Кроме того, МАГАТЭ настоятельно рекомендует ЗАЭС найти альтернативный источник выработки пара для покрытия потребностей станции, в том числе для переработки жидких радиоактивных отходов, и позволить поддерживать все ее шесть реакторов в состоянии холодного останова.
«МАГАТЭ неоднократно призывало к альтернативному решению по пару, чтобы все шесть реакторов можно было перевести в холодный останов, как это предписано регулирующим органом Украины. Я надеюсь, что станция внедрит это изменение как можно быстрее», - сказал Гросси.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина вошла в состав Совета управляющих МАГАТЭ на 2023-2025 годы