На оккупированной ЗАЭС собираются перевести четвертый блок в горячий останов вопреки решению регулятора - МАГАТЭ

КИЕВ. 30 сентября. УНН. На оккупированной российскими войсками Запорожской АЭС готовятся снова перевести четвертый блок в состояние горячего останова после ремонта, который длится несколько недель, несмотря на решение украинского регулятора. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает УНН со ссылкой на отчет МАГАТЭ.