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Галущенко про ухвалення резолюції МАГАТЕ щодо ЗАЕС: "Тиск на росію буде тільки збільшуватись"

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. Обрання України до Ради керуючих МАГАТЕ та ухвалення резолюції щодо ситуації на ЗАЕС є потужним міжнародним інструментом. Про це зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону марафону, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міненергетики.

Цитата

«Ми не очікуємо, що після прийняття резолюції росіяни негайно зберуться та підуть зі станції, бо рішення міжнародних інституцій не обмежують ворога в діях. Але це потужний міжнародний інструмент. Прийняття резолюції МАГАТЕ означає, що тиск на росію буде тільки збільшуватись. І рано чи пізно вони будуть змушені виконати цю резолюцію», - сказав міністр.

Він додав, що рішення генконференції МАГАТЕ продемонструвало консолідацію світу навколо України, і це дає надії, що процес деокупації ЗАЕС буде прискорюватись.

«Україна тепер матиме право прямого голосу в МАГАТЕ та буде використовувати його для того, щоб наблизити деокупацію ЗАЕС. Та підтримка, яку ми отримали, – це свідчення того, що увесь світ згоден з Україною в тому, що це має відбутися якнайшвидше», - сказав міністр.

Нагадаємо

Генеральна конференція МАГАТЕ схвалила резолюцію щодо негайного повернення Запорізької атомної станції під повний контроль України.

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