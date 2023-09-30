Галущенко про ухвалення резолюції МАГАТЕ щодо ЗАЕС: "Тиск на росію буде тільки збільшуватись"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Обрання України до Ради керуючих МАГАТЕ та ухвалення резолюції щодо ситуації на ЗАЕС є потужним міжнародним інструментом. Про це зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону марафону, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міненергетики.
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«Ми не очікуємо, що після прийняття резолюції росіяни негайно зберуться та підуть зі станції, бо рішення міжнародних інституцій не обмежують ворога в діях. Але це потужний міжнародний інструмент. Прийняття резолюції МАГАТЕ означає, що тиск на росію буде тільки збільшуватись. І рано чи пізно вони будуть змушені виконати цю резолюцію», - сказав міністр.
Він додав, що рішення генконференції МАГАТЕ продемонструвало консолідацію світу навколо України, і це дає надії, що процес деокупації ЗАЕС буде прискорюватись.
«Україна тепер матиме право прямого голосу в МАГАТЕ та буде використовувати його для того, щоб наблизити деокупацію ЗАЕС. Та підтримка, яку ми отримали, – це свідчення того, що увесь світ згоден з Україною в тому, що це має відбутися якнайшвидше», - сказав міністр.
Нагадаємо
Генеральна конференція МАГАТЕ схвалила резолюцію щодо негайного повернення Запорізької атомної станції під повний контроль України.
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