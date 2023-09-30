Галущенко про ухвалення резолюції МАГАТЕ щодо ЗАЕС: "Тиск на росію буде тільки збільшуватись"

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«Ми не очікуємо, що після прийняття резолюції росіяни негайно зберуться та підуть зі станції, бо рішення міжнародних інституцій не обмежують ворога в діях. Але це потужний міжнародний інструмент. Прийняття резолюції МАГАТЕ означає, що тиск на росію буде тільки збільшуватись. І рано чи пізно вони будуть змушені виконати цю резолюцію», - сказав міністр.

Він додав, що рішення генконференції МАГАТЕ продемонструвало консолідацію світу навколо України, і це дає надії, що процес деокупації ЗАЕС буде прискорюватись.

«Україна тепер матиме право прямого голосу в МАГАТЕ та буде використовувати його для того, щоб наблизити деокупацію ЗАЕС. Та підтримка, яку ми отримали, – це свідчення того, що увесь світ згоден з Україною в тому, що це має відбутися якнайшвидше», - сказав міністр.

Нагадаємо

Генеральна конференція МАГАТЕ схвалила резолюцію щодо негайного повернення Запорізької атомної станції під повний контроль України.

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