G7 призывает ООН принять "значительные меры" по недавним запускам ракет КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Министры иностранных дел G7 заявили, что Совет Безопасности ООН должен принять "значительные меры" в ответ на последний запуск межконтинентальной баллистической ракеты Северной Кореей.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Совет Безопасности сегодня намерен обсудить Северную Корею на заседании по просьбе Соединенных Штатов после последнего запуска ракет в этом году.
Цитата
"Действия (запуски ракет КНДР – ред.) требуют объединенного и решительного ответа международного сообщества", - заявили министры США, Японии, Канады, Германии, Великобритании, Франции и Италии.
В пятницу Пхеньян испытал баллистическую ракету, способную достичь материковой части США, вскоре после предупреждения о более "жестком военном ответе" на усиление Вашингтоном своего присутствия безопасности в регионе.
В заявлении G7 отмечено, что пятничное испытание было "безрассудным актом и еще одним вопиющим нарушением" резолюций ООН.
«Беспрецедентная серия незаконных запусков баллистических ракет, осуществленная в 2022 году, представляет серьезную угрозу региональному и международному миру, и безопасности», – говорится в заявлении G7, добавляя, что КНДР «не может и никогда не будет иметь статус государства, обладающего ядерным оружием».
Напомним
КНДР выпустила баллистическую ракету большой дальности в сторону Японского моря в пятницу утром в знак очевидного протеста против шагов Соединенных Штатов по усилению защиты "расширенного сдерживания" Южной Кореи и Японии.