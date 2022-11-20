G7 призывает ООН принять "значительные меры" по недавним запускам ракет КНДР

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Совет Безопасности сегодня намерен обсудить Северную Корею на заседании по просьбе Соединенных Штатов после последнего запуска ракет в этом году.

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"Действия (запуски ракет КНДР – ред.) требуют объединенного и решительного ответа международного сообщества", - заявили министры США, Японии, Канады, Германии, Великобритании, Франции и Италии.

В пятницу Пхеньян испытал баллистическую ракету, способную достичь материковой части США, вскоре после предупреждения о более "жестком военном ответе" на усиление Вашингтоном своего присутствия безопасности в регионе.

В заявлении G7 отмечено, что пятничное испытание было "безрассудным актом и еще одним вопиющим нарушением" резолюций ООН.

«Беспрецедентная серия незаконных запусков баллистических ракет, осуществленная в 2022 году, представляет серьезную угрозу региональному и международному миру, и безопасности», – говорится в заявлении G7, добавляя, что КНДР «не может и никогда не будет иметь статус государства, обладающего ядерным оружием».

Напомним

КНДР выпустила баллистическую ракету большой дальности в сторону Японского моря в пятницу утром в знак очевидного протеста против шагов Соединенных Штатов по усилению защиты "расширенного сдерживания" Южной Кореи и Японии.