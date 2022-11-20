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G7 закликає ООН вжити "значних заходів" щодо нещодавніх запусків ракет КНДР

G7 закликає ООН вжити "значних заходів" щодо нещодавніх запусків ракет КНДР

Київ • УНН

 • 357483 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Міністри закордонних справ G7 заявили, що Рада Безпеки ООН повинна вжити "значних заходів" у відповідь на останній запуск міжконтинентальної балістичної ракети Північною Кореєю.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Рада Безпеки має намір обговорити Північну Корею на засіданні в понеділок на прохання Сполучених Штатів після останнього запуску ракет цього року.

Цитата

"Дії (запуски ракет КНДР - ред.) вимагають об'єднаної та рішучої відповіді міжнародної спільноти", - заявили міністри США, Японії, Канади, Німеччини, Великобританії, Франції та Італії.

У п'ятницю Пхеньян випробував балістичну ракету, здатну досягти материкової частини США, невдовзі після попередження про "жорсткішу військову відповідь" на посилення Вашингтоном своєї присутності безпеки в регіоні.

У заяві G7 зазначено, що п'ятничне випробування було "нерозважливим актом та ще одним кричущим порушенням" резолюцій ООН.

«Безпрецедентна серія незаконних запусків балістичних ракет, здійснена у 2022 році становить серйозну загрозу регіональному та міжнародному миру, та безпеці», – йдеться в заяві G7, додаючи, що КНДР «не може і ніколи не матиме статусу держави, що володіє ядерною зброєю».

Нагадаємо

КНДР випустила балістичну ракету великої дальності в бік Японського моря в п’ятницю зранку на знак очевидного протесту проти кроків Сполучених Штатів щодо посилення захисту «розширеного стримування» Південної Кореї та Японії.

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