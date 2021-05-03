G7 выделит 15 млрд долларов на школьное образование девочек в развивающихся странах
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Страны Группы семи (G7) планируют направить 15 млрд долларов в ближайшие два года в поддержку женского школьного образования в развивающихся странах. Об этом в понедельник сообщил МИД Великобритании, передает УНН.
Детали
Государства — члены “семерки” надеются, что благодаря выделенным средствам до 2026 года более 40 млн девочек в странах с низким уровнем доходов получат возможность пойти в школу, а 20 млн девочек из этих стран до 10 лет научатся читать.
Цитата
“Инвестиции в образование девочек являются одними из наиболее дальновидных капиталовложений, поскольку позволяют вытащить людей из бедности, будет способствовать росту экономики, спасения жизни и будет помогать преодолеть последствия пандемии коронавируса. Ребенок, мать которого умеет читать, на 50% чаще доживают до пятилетнего возраста, в два раза чаще сама посещает школу, а также на 50% чаще вакцинируется, чем дети неграмотных матерей”, — отмечается в заявлении британского внешнеполитического ведомства.
Дополнение
Предполагается, что 15 млрд долларов будут распределены в рамках механизма 2X Challenge — партнерства между учреждениями по финансированию развития, запущенного странами G7 в 2018 году. Это партнерство оперирует средствами указанных организаций и международных банков развития с целью предоставления финансовой помощи предприятиям, которые принадлежат женщинам или где работает много женщин и чья деятельность направлена в основном на женский пол.
В МИД Соединенного Королевства подчеркнули, что подобные проекты особенно важны в тот период, когда пандемия “серьезно сказалась на женщинах и девочках”, которые через нее недосчитались школьных занятий, “не имели необходимого доступа к услугам в сфере охраны репродуктивного здоровья, столкнулись с ростом насилия и повышенным риском потери работы”.
Контекст
Соответствующее заявление британского МИД было опубликовано накануне первой за два года очной встречи министров иностранных дел G7, которая пройдет в Лондоне с 3 по 5 мая. Кроме глав внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, на мероприятие приглашены верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель, представители Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР, а также генеральный секретарь Ассоциации государств юго-Восточной Азии (АСЕАН) Лим Джок Хой.
Как ранее сообщало внешнеполитическое ведомство королевства, на встрече стороны частности намерены обсудить вопрос справедливого доступа к вакцинам от коронавируса по всему миру, согласовать амбициозные глобальные действия по защите климата, разработать новые методы по противодействию голода, а также будет рассмотрен механизм быстрого реагирования для противодействия российской пропаганде.