G7 виділить 15 млрд доларів на шкільну освіту дівчаток в країнах, що розвиваються

ukru
Ексклюзив
10:51 • 39594 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 68133 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 124295 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 166009 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 244512 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 183038 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 176496 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188378 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155141 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160271 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

18 березня, 04:23 • 105857 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

18 березня, 05:18 • 104650 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

18 березня, 05:25 • 118476 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

09:52 • 88640 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 108165 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 244520 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 196182 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 291416 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 286630 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 413264 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 89025 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 94846 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 90359 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 110193 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 119462 перегляди
Актуальне
G7 виділить 15 млрд доларів на шкільну освіту дівчаток в країнах, що розвиваються

G7 виділить 15 млрд доларів на шкільну освіту дівчаток в країнах, що розвиваються

Київ • УНН

 • 13427 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Країни Групи семи (G7) планують направити 15 млрд доларів в найближчі два роки на підтримку жіночої шкільної освіти в країнах, що розвиваються. Про це в понеділок повідомив МЗС Великої Британії, передає УНН.

Деталі

Держави — члени “сімки” сподіваються, що завдяки виділеним коштам до 2026 року більше 40 млн дівчаток в країнах з низьким рівнем доходів отримають можливість піти в школу, а 20 млн дівчаток з цих країн до 10 років навчаться читати.

Цитата

“Інвестиції в освіту дівчаток є одними з найбільш далекоглядних капіталовкладень, оскільки дозволяють витягнути людей з бідності, сприятиме зростанню економіки, порятунку життя і допомогатиме подолати наслідки пандемії коронавірусу. Дитина, мати якої вміє читати, на 50% частіше доживає до п’ятирічного віку, в два рази частіше сама відвідує школу, а також на 50% частіше вакцинується, ніж діти безграмотних матерів”, — наголошується в заяві британського зовнішньополітичного відомства.

Доповнення

Передбачається, що 15 млрд доларів будуть розподілені в рамках механізму 2X Challenge — партнерства між установами по фінансуванню розвитку, запущеного країнами G7 в 2018 році. Це партнерство оперує засобами зазначених організацій та міжнародних банків розвитку з метою надання фінансової допомоги підприємствам, які належать жінкам або де працює багато жінок і чия діяльність спрямована в основному на жіночу стать.

У МЗС Сполученого Королівства підкреслили, що подібні проекти особливо важливі в той період, коли пандемія “серйозно позначилася на жінках і дівчатках”, які через неї недорахувалися шкільних занять, “не мали необхідного доступу до послуг у сфері охорони репродуктивного здоров’я, зіткнулися з ростом насильства і підвищеним ризиком втрати роботи”.

Контекст

Відповідну заяву британського МЗС було опубліковано напередодні першої за два роки очної зустрічі міністрів закордонних справ G7, яка пройде в Лондоні з 3 по 5 травня. Крім глав зовнішньополітичних відомств Великої Британії, Німеччини, Італії, Канади, США, Франції та Японії, на захід запрошені верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, представники Австралії, Індії, Південної Кореї і ПАР, а також генеральний секретар Асоціації держав Південно -Східної Азії (АСЕАН) Лім Джок Хой.

Як раніше повідомляло зовнішньополітичне відомство королівства, на зустрічі сторони зокрема мають намір обговорити питання справедливого доступу до вакцин від коронавірусу по всьому світу, узгодити амбітні глобальні дії із захисту клімату, розробити нові методи щодо протидії голоду, а також буде розглянуто механізм швидкого реагування для протидії російській пропаганді.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами