G7 виділить 15 млрд доларів на шкільну освіту дівчаток в країнах, що розвиваються

Деталі

Держави — члени “сімки” сподіваються, що завдяки виділеним коштам до 2026 року більше 40 млн дівчаток в країнах з низьким рівнем доходів отримають можливість піти в школу, а 20 млн дівчаток з цих країн до 10 років навчаться читати.

Цитата

“Інвестиції в освіту дівчаток є одними з найбільш далекоглядних капіталовкладень, оскільки дозволяють витягнути людей з бідності, сприятиме зростанню економіки, порятунку життя і допомогатиме подолати наслідки пандемії коронавірусу. Дитина, мати якої вміє читати, на 50% частіше доживає до п’ятирічного віку, в два рази частіше сама відвідує школу, а також на 50% частіше вакцинується, ніж діти безграмотних матерів”, — наголошується в заяві британського зовнішньополітичного відомства.

Доповнення

Передбачається, що 15 млрд доларів будуть розподілені в рамках механізму 2X Challenge — партнерства між установами по фінансуванню розвитку, запущеного країнами G7 в 2018 році. Це партнерство оперує засобами зазначених організацій та міжнародних банків розвитку з метою надання фінансової допомоги підприємствам, які належать жінкам або де працює багато жінок і чия діяльність спрямована в основному на жіночу стать.

У МЗС Сполученого Королівства підкреслили, що подібні проекти особливо важливі в той період, коли пандемія “серйозно позначилася на жінках і дівчатках”, які через неї недорахувалися шкільних занять, “не мали необхідного доступу до послуг у сфері охорони репродуктивного здоров’я, зіткнулися з ростом насильства і підвищеним ризиком втрати роботи”.

Контекст

Відповідну заяву британського МЗС було опубліковано напередодні першої за два роки очної зустрічі міністрів закордонних справ G7, яка пройде в Лондоні з 3 по 5 травня. Крім глав зовнішньополітичних відомств Великої Британії, Німеччини, Італії, Канади, США, Франції та Японії, на захід запрошені верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, представники Австралії, Індії, Південної Кореї і ПАР, а також генеральний секретар Асоціації держав Південно -Східної Азії (АСЕАН) Лім Джок Хой.

Як раніше повідомляло зовнішньополітичне відомство королівства, на зустрічі сторони зокрема мають намір обговорити питання справедливого доступу до вакцин від коронавірусу по всьому світу, узгодити амбітні глобальні дії із захисту клімату, розробити нові методи щодо протидії голоду, а також буде розглянуто механізм швидкого реагування для протидії російській пропаганді.