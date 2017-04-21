Г.Зантарая принес второе "золото" Украине на ЧЕ по дзюдо

Путь нашего дзюдоиста ко второму чемпионскому званию начался с победы в первом раунде над хозяином татами — поляком Патриком Вавришеком. Итальянец Маттео Медвес, белорус Дмитрий Минков и Матей Поляк из Словакии не смогли остановить Г.Зантарая также. В итоге, финал в весовой категории до 66 кг длился ровно минуту, закончившись эффектным броском украинском.

Как сообщалось ранее, украинский дзюдоист Дарья Билодид стала чемпион чемпионом Европы в категории 48 кг.