Г.Зантарая принес второе "золото" Украине на ЧЕ по дзюдо
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Копилка сборной Украины пополнилась еще одной медалью чемпионата Европы по дзюдо, который стартовал в Варшаве (Польша). Георгий Зантарая в весовой категории 66 кг завоевал золотую награду, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию дзюдо Украины.
Путь нашего дзюдоиста ко второму чемпионскому званию начался с победы в первом раунде над хозяином татами — поляком Патриком Вавришеком. Итальянец Маттео Медвес, белорус Дмитрий Минков и Матей Поляк из Словакии не смогли остановить Г.Зантарая также. В итоге, финал в весовой категории до 66 кг длился ровно минуту, закончившись эффектным броском украинском.
Как сообщалось ранее, украинский дзюдоист Дарья Билодид стала чемпион чемпионом Европы в категории 48 кг.