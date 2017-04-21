Г.Зантарая приніс друге "золото" Україні на ЧЄ з дзюдо

Шлях нашого дзюдоїста до другого чемпіонського звання почався з перемоги в першому раунді над господарем татамі — поляком Патріком Ваврішеком. Італієць Маттео Медвес, білорус Дмитро Мінков і Матей Поляк зі Словаччини не змогли зупинити Г.Зантарая також. У підсумку, фінал у ваговій категорії до 66 кг тривав рівно хвилину, закінчившись ефектним кидком українця.

Як повідомлялося раніше, українська дзюдоїста Дар’я Білодід стала чемпіон чемпіоном Європи у категорії 48 кг.