Г.Зантарая приніс друге "золото" Україні на ЧЄ з дзюдо
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Скарбничка збірної України поповнилася ще однією медаллю чемпіонату Європи з дзюдо, що стартував у Варшаві (Польща). Георгій Зантарая у ваговій категорії 66 кг виборов золоту нагороду, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію дзюдо України.
Шлях нашого дзюдоїста до другого чемпіонського звання почався з перемоги в першому раунді над господарем татамі — поляком Патріком Ваврішеком. Італієць Маттео Медвес, білорус Дмитро Мінков і Матей Поляк зі Словаччини не змогли зупинити Г.Зантарая також. У підсумку, фінал у ваговій категорії до 66 кг тривав рівно хвилину, закінчившись ефектним кидком українця.
Як повідомлялося раніше, українська дзюдоїста Дар’я Білодід стала чемпіон чемпіоном Європи у категорії 48 кг.