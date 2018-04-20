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Футбольная ассоциация Англии присоединилась к бойкоту ЧМ-2018

Киев • УНН

 • 10135 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Футбольная ассоциация Англии поддержала правительство страны, приняв решение относительно бойкота чемпионата мира-2018 в России, сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Футбольная ассоциация Англии присоединилась к бойкоту ЧМ-2018

Руководство Футбольной ассоциации Англии планировало присутствовать вместе с представителями бывшего международного комитета. Однако на пути стало ухудшение политических отношений между Россией и Великобританией.

В связи с этим фактом было принято решение максимально сократить число представителей на ЧМ-2018. На будущий Мундиаль отправятся только самые важные футбольные чиновники, среди которых исполнительный директор FA Мартин Гленн и председатель организации Грег Кларк.

Отметим, что планетарное первенство по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля.

Как сообщал УНН, пять стран решили присоединиться к бойкоту ЧМ-2018.

Украинские Национальные Новости

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