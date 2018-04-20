Футбольна асоціація Англії приєдналася до бойкоту ЧС-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Футбольна асоціація Англії підтримала уряд країни, прийнявши рішення щодо бойкоту чемпіонату свыту-2018 в Росії, повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.
Керівництво Футбольної асоціації Англії планувало бути присутнім разом із представниками колишнього міжнародного комітету. Однак на заваді стало погіршення політичних відносин між Росією і Великою Британією.
У зв'язку з цим фактом було прийнято рішення максимально скоротити число представників на ЧС-2018. На майбутній Мундіаль відправляться тільки найважливіші футбольні чиновники, серед яких виконавчий директор FA Мартін Гленн і голова організації Грег Кларк.
Зазначимо, що планетарна першість з футболу в Росії пройде з 14 червня до 15 липня.
Як повідомляв УНН, п'ять країн вирішили приєднатися до бойкоту ЧС-2018.