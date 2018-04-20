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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Футбольна асоціація Англії приєдналася до бойкоту ЧС-2018

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Футбольна асоціація Англії підтримала уряд країни, прийнявши рішення щодо бойкоту чемпіонату свыту-2018 в Росії, повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.

Футбольна асоціація Англії приєдналася до бойкоту ЧС-2018

Керівництво Футбольної асоціації Англії планувало бути присутнім разом із представниками колишнього міжнародного комітету. Однак на заваді стало погіршення політичних відносин між Росією і Великою Британією.

У зв'язку з цим фактом було прийнято рішення максимально скоротити число представників на ЧС-2018. На майбутній Мундіаль відправляться тільки найважливіші футбольні чиновники, серед яких виконавчий директор FA Мартін Гленн і голова організації Грег Кларк.

Зазначимо, що планетарна першість з футболу в Росії пройде з 14 червня до 15 липня.

Як повідомляв УНН, п'ять країн вирішили приєднатися до бойкоту ЧС-2018.

Українські Національні Новини

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