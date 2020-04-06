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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 60016 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 69939 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Футболисту сборной Англии грозит штраф за вечеринку с проститутками

Футболисту сборной Англии грозит штраф за вечеринку с проститутками

Киев  •  УНН

 • 57805 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Защитнику клуба "Манчестер Сити" и сборной Англии по футболу Кайл Уокер грозит дисциплинарное наказание за нарушение режима карантина, после того как стало известно, что он в среду, 1 апреля, устроил у себя дома секс-вечеринку с проститутками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Футбольный клуб "Манчестер Сити" отреагировал на сообщения в СМИ, обнародовав в воскресенье, 5 апреля, соответствующее заявление.

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"Футболисты являются примером для подражания в мире, наши сотрудники и игроки поддерживают усилия, направленные на борьбу с распространением коорнавируснои инфекции. Действия Кайла в этом вопросе прямо противоречат этим усилиям", - говорится в заявлении клуба. Отмечается, что в ближайшее время клуб проведет внутреннюю проверку, по результатам которой на игрока может быть наложено дисциплинарное наказание. В клубе выразили разочарование упреками в СМИ, впрочем, клуб может принять во внимание тот факт, что Кайл Уокер быстро признал свою вину и извинился, сообщает агентство новостей AFP.

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"Я понимаю, что являюсь образцом для подражания и не могу позволить себе такое поведение в качестве профессионального футболиста. Хочу извиниться перед близкими, друзьями, клубом и болельщиками за то, что подвел их", - заявил Карл Уокер.

Про устроенную Уокером вечеринку с проститутками утром 5 апреля сообщил британский таблоид The Sun. Как утверждает издание, футболист нарушил режим карантина, пригласив к себе домой приятеля и двух проституток, с которыми устроил секс-вечеринку. За свои услуги девушки получили в пересчете около 2500 евро. Также стоит отметить, что ранее футболист призвал своих болельщиков соблюдать режим самоизоляции.

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