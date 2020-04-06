У Франції наклав на себе руки хворий коронавірусом лікар футбольного клубу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Лікар французького футбольного клубу “Реймс” Бернар Гонсалес наклав на себе руки, раніше у нього був виявлений коронавірус. Про це повідомляє видання Parisien, передає УНН.
Гонсалесу було 60 років. Він знаходився в самоізоляції в своїй квартирі з дружиною, також зараженої коронавірусом. За інформацією видання, в передсмертній записці доктор пов’язав суїцид з інфікуванням.
Співчуття близьким висловив мер Реймса Арно Робіна, який особисто знав Гонсалеса. “Він був професіоналом, всі його цінували і визнавали його заслуги. Він став непрямою жертвою COVID-19. Його тест виявився позитивним, і він перебував на карантині у власній квартирі. Я знаю, що він залишив пояснення свого вчинку, але я залишу це без уваги”, — сказав виданню Робіна.
Чемпіонат Франції з футболу призупинено через пандемію. “Реймс” після 28 матчів посідає п’яте місце в турнірній таблиці.
У Франції кількість випадків зараження коронавірусом перевищила 90 тис., померло понад 8 тис. осіб.