Во Франции покончил с собой заразившийся коронавирусом врач футбольного клуба
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Врач французского футбольного клуба "Реймс" Бернар Гонсалес покончил с собой, раньше у него был обнаружен коронавирус. Об этом сообщает издание Parisien, передает УНН.
Гонсалесу было 60 лет. Он находился на самоизоляции в своей квартире с женой, также зараженной коронавирусом. По информации издания, в предсмертной записке доктор связал суицид с инфицированием.
Соболезнования близким выразил мэр Реймса Арно Робина, который лично знал Гонсалеса. "Он был профессионалом, все его ценили и признавали его заслуги. Он стал косвенной жертвой COVID-19. Его тест оказался положительным, и он находился на карантине в собственной квартире. Я знаю, что он оставил объяснение своего поступка, но я оставлю это без внимания", - сказал изданию Робина.
Чемпионат Франции по футболу приостановлен из-за пандемии. "Реймс" после 28 матчей занимает пятое место в турнирной таблице.
Во Франции количество случаев заражения коронавирусом превысила 90 тыс., умерло более 8 тыс. человек.