Во Франции покончил с собой заразившийся коронавирусом врач футбольного клуба

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 82883 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 99424 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102096 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101397 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109296 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 97713 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104363 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106393 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131357 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130405 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
Во Франции покончил с собой заразившийся коронавирусом врач футбольного клуба

Во Франции покончил с собой заразившийся коронавирусом врач футбольного клуба

Киев  •  УНН

 • 29155 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Врач французского футбольного клуба "Реймс" Бернар Гонсалес покончил с собой, раньше у него был обнаружен коронавирус. Об этом сообщает издание Parisien, передает УНН.

Гонсалесу было 60 лет. Он находился на самоизоляции в своей квартире с женой, также зараженной коронавирусом. По информации издания, в предсмертной записке доктор связал суицид с инфицированием.

Соболезнования близким выразил мэр Реймса Арно Робина, который лично знал Гонсалеса. "Он был профессионалом, все его ценили и признавали его заслуги. Он стал косвенной жертвой COVID-19. Его тест оказался положительным, и он находился на карантине в собственной квартире. Я знаю, что он оставил объяснение своего поступка, но я оставлю это без внимания", - сказал изданию Робина.

Чемпионат Франции по футболу приостановлен из-за пандемии. "Реймс" после 28 матчей занимает пятое место в турнирной таблице.

Во Франции количество случаев заражения коронавирусом превысила 90 тыс., умерло более 8 тыс. человек.

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