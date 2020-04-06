Футболісту збірної Англії загрожує штраф за вечірку з повіями

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Захиснику клубу “Манчестер Сіті” та збірної Англії з футболу Кайлу Вокеру загрожує дисциплінарне покарання за порушення режиму карантину, після того як стало відомо, що він у середу, 1 квітня, влаштував у себе вдома секс-вечірку з повіями. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.