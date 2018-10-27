Футболистов "Ромы" и "Челси" назвали лучшими игроками недели в ЛЕ и в ЛЧ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. УЕФА назвала лучших футболистов третьего тура в турнирах Лиги чемпионов и Лиги Европы, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Лучшим в Лиге чемпионов стал форвард “Ромы” Эдин Джеко. Босниец оформил дубль в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с “ЦСКА” (3:0) и сделал голевую передачу.
На приз претендовали нападающий “Ливерпуля” Мохамед Салах, полузащитник “Манчестер Сити” Давид Сильва и защитник дортмундской “Боруссии” Ашраф Хакими.
Победу в рамках Лиги Европы праздновал полузащитник “Челси” Лофтус-Чик, который оформил хет-трик в матче 3-го тура группового этапа с “БАТЭ” (3:1).
Добавим, что на приз претендовали форвард “Ред Булла” Моанес Дабур, хавбек “Бетиса” Джованни Ло Чельсо и нападающий “Фенербахче” Михаэль Фрай.