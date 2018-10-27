Футболістів "Роми" та "Челсі" названо кращими гравцями тижня в ЛЄ і в ЛЧ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. УЄФА назвала кращих футболістів третього туру в турнірах Ліги чемпіонів та Ліги Європи, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Кращим в Лізі чемпіонів став форвард “Роми” Едін Джеко. Боснієць оформив дубль в матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з “ЦСКА” (3:0) і зробив гольову передачу.
На приз також претендували нападник “Ліверпуля” Мохамед Салах, півзахисник “Манчестер Сіті” Давид Сільва і захисник дортмундської “Борусії” Ашраф Хакимі.
Перемогу в рамках Ліги Європи святкував півзахисник “Челсі” Рубен Лофтус-Чік, який оформив хет-трик у матчі 3-го туру групового етапу з “БАТЕ” (3:1).
Додамо, що на приз також претендували форвард “Ред Булла” Моанес Дабур, хавбек “Бетіса” Джовані Ло Чельсо і нападник “Фенербахче” Міхаель Фрай.