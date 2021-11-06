Футболисты "Мариуполя" завоевали вторую победу в сезоне УПЛ

Детали

В первом тайме игра была равной, но под самый свисток на перерыв гости забили — навес с левого фланга, проигранная борьба на правом фланге “Миная” и забил Кащук— 0:1.

Самый Реальный момент возник на 77 минуте. Билоног подавал в штрафную и этот пас заблокировал рукой экс-“минаец” Стасюк. Пенальти вызвался бить Гончар, но не забил. Зато через несколько минут Кащук оформил дубль и снял вопрос о победителе — 2:0.

Дополнение

“Мариуполь” выиграл второй поединок в сезоне чемпионата Украины и с 7-ю очками только последний. "Минай" имеет на один балл больше.