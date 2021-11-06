Футболісти "Маріуполю" завоювали другу перемогу в сезоні УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. В гості до ФК "Минай" завітали гравці "Маріуполю" в рамках поєдинку 14-го туру Української Прем'єр-ліги, інформує УНН з посиланням на "Минай".
Деталі
У першому таймі гра була рівною, але під самий свисток на перерву гості забили — навіс з лівого флангу, програна боротьба на правому фланзі “Минаю” і Кащук забив — 0:1.
Найреальніший момент виник на 77 хвилині. Білоног подавав у штрафну і цей пас заблокував рукою екс-“минаєць” Стасюк. Пенальті визвався бити Гончар, але не забив. Натомість через кілька хвилин Кащук оформив дубль та зняв питання щодо переможця — 2:0.
Доповнення
“Маріуполь” виграв другий поєдинок у сезоні чемпіонату України і з 7-ма очками тільки останній. “Минай” має на один бал більше.