Футболісти "Маріуполю" завоювали другу перемогу в сезоні УПЛ

Деталі

У першому таймі гра була рівною, але під самий свисток на перерву гості забили — навіс з лівого флангу, програна боротьба на правому фланзі “Минаю” і Кащук забив — 0:1.

Найреальніший момент виник на 77 хвилині. Білоног подавав у штрафну і цей пас заблокував рукою екс-“минаєць” Стасюк. Пенальті визвався бити Гончар, але не забив. Натомість через кілька хвилин Кащук оформив дубль та зняв питання щодо переможця — 2:0.

Доповнення

“Маріуполь” виграв другий поєдинок у сезоні чемпіонату України і з 7-ма очками тільки останній. “Минай” має на один бал більше.