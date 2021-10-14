Футболист сборной Украины вошел в символическую сборную недели отбора на ЧМ-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Издание "SofaScore" опубликовало символическую сборную игровой недели отборочного цикла к чемпионату мира 2022 года, сообщает УНН.
Детали
В состав лучших попал украинский защитник Николай Матвиенко, который провел два полных матча против Финляндии (2:1) и Боснии и Герцеговины (1: 1). Оценка Матвиенко равняется 7,7 балла.
Рейтинг 7,7 стал самым низким среди всех игроков, которые попали в символическую сборную. Самый высокий рейтинг получил нападающий сборной Нидерландов Депай - 10.
Примечательно, что компания Матвиенко по линии защиты в данной символической команде получили Ван Дейк, Фабиан Шер и Дюмфрис.
Что предшествовало этому
Сборная Украины потеряла победу в игре против Боснии и Герцеговины.