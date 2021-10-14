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Футболист сборной Украины вошел в символическую сборную недели отбора на ЧМ-2022

Футболист сборной Украины вошел в символическую сборную недели отбора на ЧМ-2022

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 октября. УНН. Издание "SofaScore" опубликовало символическую сборную игровой недели отборочного цикла к чемпионату мира 2022 года, сообщает УНН.

Детали

В состав лучших попал украинский защитник Николай Матвиенко, который провел два полных матча против Финляндии (2:1) и Боснии и Герцеговины (1: 1). Оценка Матвиенко равняется 7,7 балла.

Рейтинг 7,7 стал самым низким среди всех игроков, которые попали в символическую сборную. Самый высокий рейтинг получил нападающий сборной Нидерландов Депай - 10.

Примечательно, что компания Матвиенко по линии защиты в данной символической команде получили Ван Дейк, Фабиан Шер и Дюмфрис.

Что предшествовало этому

Сборная Украины потеряла победу в игре против Боснии и Герцеговины.

Украинские Национальные Новости

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