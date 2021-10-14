Футболіст збірної України увійшов до символічної збірної тижня відбору на ЧС-2022
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Видання "SofaScore" опублікувало символічну збірну ігрового тижня відбіркового циклу до чемпіонату світу 2022 року, повідомляє УНН.
Деталі
До складу найкращих потрапив український захисник Микола Матвієнко, який провів два повних матчу проти Фінляндії (2:1) і Боснії і Герцеговини (1:1). Оцінка Матвієнка рівняється 7,7 бали.
Рейтинг 7,7 став найнижчим серед усіх гравців, які потрапили до символічної збірної. Найвищий рейтинг отримав нападник збірної Нідерландів Мемфіс Депай – 10.
Примітно, що компанію Матвієнку по лінії захисту у даній символічній команді отримали: Ван Дейк, Фабіан Шер і Дюмфріс.
Що передувало цьому
Збірна України втратила перемогу у грі проти Боснії і Герцеговини.