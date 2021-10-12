Збірна України втратила перемогу у грі проти Боснії і Герцеговини

Деталі

На 15 хвилині гри господарям поля вдався гол. Після прострілу низом від Віктора Циганкова точним ударом на дальній стійці відзначився Ярмоленко. Загалом боснійці відповідали більшою кількістю ударів і один із них досяг цілі на 77 хвилині. Ефектна комбінація вдалася гостям — Стевановіч знайшов навісною передачею Ахмедходжича, який одним дотиком відправив ігрвоий снаряд під дальню стійку.

Доповнення

У турнірній таблиці групи D українці з 9-ма очками зберегли другу сходинку, але їх опоненти мають по грі в запасі. Боснійці здобули сім пунктів.