Збірна України втратила перемогу у грі проти Боснії і Герцеговини
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. У зустрічі відбору на чемпіонат світу з футболу, який пройде у 2022 році, на “Арена Львів” зустрілися національні команди України та Боснії і Герцеговини, передає кореспондент УНН.
Деталі
На 15 хвилині гри господарям поля вдався гол. Після прострілу низом від Віктора Циганкова точним ударом на дальній стійці відзначився Ярмоленко. Загалом боснійці відповідали більшою кількістю ударів і один із них досяг цілі на 77 хвилині. Ефектна комбінація вдалася гостям — Стевановіч знайшов навісною передачею Ахмедходжича, який одним дотиком відправив ігрвоий снаряд під дальню стійку.
Доповнення
У турнірній таблиці групи D українці з 9-ма очками зберегли другу сходинку, але їх опоненти мають по грі в запасі. Боснійці здобули сім пунктів.