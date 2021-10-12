Сборная Украины упустила победу в игре против Боснии и Герцеговины
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Во встрече отбора на чемпионат мира по футболу, который пройдет в 2022 году, на “Арена Львов” встретились национальные команды Украины и Боснии и Герцеговины, передает корреспондент УНН.
Детали
На 15 минуте игры хозяевам поля удался гол. После прострела низом от Виктора Цыганкова точным ударом на дальней штанге отличился Ярмоленко. В общем боснийцы отвечали большим количеством ударов и один из них достиг цели на 77 минуте. Эффектная комбинация удалась гостям - Стеванович нашел навесной передачей Ахмедходжича, который одним касанием отправил игрвоий снаряд под дальнюю штангу.
Дополнение
В турнирной таблице группы D украинцы с 9-ю очками сохранили второе место, но их оппоненты по игре в запасе. Боснийцы получили семь пунктов.