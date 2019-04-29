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Футболист сборной Чехии погиб в ДТП после матча с клубом украинцев

Футболист сборной Чехии погиб в ДТП после матча с клубом украинцев

Киев  •  УНН

 • 10174 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Турции произошло ДТП, в которое попал клуб Суперлиги "Аланьяспор", который возвращался с матча 30-го тура внутреннего чемпионата против команды Украинской Кравца и Кучера - "Кайсериспор" (1:1), сообщает УНН со ссылкой на Федерацию футбола Турции и Independent.

Трагедия произошла по дороге из выездного матча чемпионата Турции против "Кайсериспор", в которой были повреждены семь игроков. Все травмированные были доставлены в местную больницу. Уже в клинике скончался один из пострадавших - 28-летний Йосеф Шурал.

Сейчас идет выяснение причины ДТП. Главной из версий называют вину водителя автобуса, который мог уснуть за рулем.

Отметим, что в связи со смертью футболиста "Аланьяспор" Шурале все соревнования профессиональной лиги Турции в период с 29 апреля по 6 мая 2019 года начнутся с минуты молчания.

Справка: 28-летний Шурале в нынешней кампании провел 9 матчей за турецкий клуб, в которых забил один гол. Футболист также выступал за чешскую "Спарту", "Слован" и "Зброевку". В составе сборной Чехии сыграл 20 поединков (1 гол).

Напомним, нападающий сборной Италии и футбольного клуба "Фиорентина" (Флоренция) Федерико Кьеза попал в ДТП.

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