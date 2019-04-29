Футболіст збірної Чехії загинув у ДТП після матчу з клубом українців
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. У Туреччині сталася ДТП, у яку потрапив клуб Суперліги "Аланьяспор", що повертався з матчу 30-го туру внутрішнього чемпіонату проти команди українців Кравця і Кучера – "Кайсеріспор" (1:1), повідомляє УНН з посиланням на Федерацію футболу Туреччини та Independent.
Трагедія сталася дорогою з виїзного матчу чемпіонату Туреччини проти "Кайсеріспор", у якій зазнали пошкоджень семеро гравців. Усі травмовані були доправлені до місцевої лікарні. Уже в клініці помер один із постраждалих – 28-річний Йосеф Шурал.
Наразі триває з'ясування причини ДТП. Головною з версій називають провину водія автобуса, який міг заснути за кермом.
Зазначимо, що у зв'язку зі смертю футболіста "Аланьяспор" Шурала всі змагання професійної ліги Туреччини в період з 29 квітня по 6 травня 2019 року розпочнуться з хвилини мовчання.
Довідка: 28-річний Шурал у нинішній кампанії провів 9 матчів за турецький клуб, у яких забив один гол. Футболіст також виступав за чеську "Спарту", "Слован" і "Зброьовку". У складі збірної Чехії відіграв 20 поєдинків (1 гол).
Нагадаємо, нападаючий збірної Італії та футбольного клубу "Фіорентина" (Флоренція) Федеріко К'єза потрапив у ДТП.