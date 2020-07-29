Футболист "Валенсии" стал главной трансферной целью "Манчестер Сити"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Английский “Манчестер Сити” выразил желание усилить состав представителем испанской “Валенсии” Ферраном Торресом, сообщает УНН со ссылкой на ESPN.
20-летний вингер стал главной целью “МС” ближайшего трансферного окна. Торрес также заинтересован в переходе в клуб и выступлениях на стадионе “Этихад”.
Отмечается, что “Валенсия” смирилась с потерей 20-летнего футболиста, который вступил в последний год своего контракта.
Примечательно, что испанец оценивается примерно в 40 млн. Фунтов стерлингов, а источники, близкие к игроку ожидают, что принятие решения о его будущем должно состояться в августе.
Добавим, в этом сезоне футболист провел 44 игры за “Валенсию” — 6 голов и 8 ассистов.