Футболіст "Валенсії" став головною трансферною ціллю "Манчестер Сіті"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Англійський “Манчестер Сіті” виразив бажання підсилити склад представником іспанської “Валенсії” Ферраном Торресом, повідомляє УНН з посиланням на ESPN.
20-річний вінгер став головною метою “МС” найближчого трансферного вікна. Торрес також зацікавлений в переході в клуб та виступах на стадіоні “Етіхад”.
Зазначається, що “Валенсія” змирилася з втратою 20-річного футболіста, який вступив в останній рік свого контракту.
Примітно, що іспанець оцінюється приблизно в 40 млн. фунтів стерлінгів, а джерела, близькі до гравця очікують, що прийняття рішення про його майбутнє має відбутися в серпні.
Додамо, цього сезону футболіст провів 44 гри за “Валенсію” — 6 голів і 8 асистів.