Футболист УПЛ попал в команду недели "FIFA 19"

Представитель УПЛ, "Шахтера" Тайсон получил от разработчиков общую оценку 84 балла - самый высокий показатель среди всех запасных игроков символического состава.

Вашему вниманию основной состав команды недели:

Вальтер Бенитес ("Ницца") - 86 балла

Йозуа Киммо ("Бавария") - 88

Кенни Ляля ("Страсбург") - 87

Венсан Компани ("Манчестер Сити") - 86

Педру Мендеш ("Монпелье") - 81

Алехандро Гомес ("Аталанта") - 88

Юлиан Брандт ("Байер") - 87

Ендрос Таунсенд ("Кристал Пэлас") - 84

Эден Азар ("Челси") - 95

Тимо Вернер ("РБ Лейпциг") - 89

Бруну Фернандеш ("Спортинг") - 89.

Примечательно, что ранее разработчики игры отмечали голкипера сборной Украины Андрея Пятова. Что касается украинских футболистов, в перечне были Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Роман Яремчук и Евгений Шахов.