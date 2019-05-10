Футболист УПЛ попал в команду недели "FIFA 19"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Разработчики футбольного стимулятора "FIFA 19" - "EA Sports", в своем официальном твиттере представили символическую команду лучших тридцать четвёртый игровой недели, сообщает УНН.
Представитель УПЛ, "Шахтера" Тайсон получил от разработчиков общую оценку 84 балла - самый высокий показатель среди всех запасных игроков символического состава.
Вашему вниманию основной состав команды недели:
Вальтер Бенитес ("Ницца") - 86 балла
Йозуа Киммо ("Бавария") - 88
Кенни Ляля ("Страсбург") - 87
Венсан Компани ("Манчестер Сити") - 86
Педру Мендеш ("Монпелье") - 81
Алехандро Гомес ("Аталанта") - 88
Юлиан Брандт ("Байер") - 87
Ендрос Таунсенд ("Кристал Пэлас") - 84
Эден Азар ("Челси") - 95
Тимо Вернер ("РБ Лейпциг") - 89
Бруну Фернандеш ("Спортинг") - 89.
Примечательно, что ранее разработчики игры отмечали голкипера сборной Украины Андрея Пятова. Что касается украинских футболистов, в перечне были Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Роман Яремчук и Евгений Шахов.