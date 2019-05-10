Футболіст УПЛ потрапив до команди тижня "FIFA 19"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Розробники футбольного стимулятора "FIFA 19" - "EA Sports", в своєму офіційному твіттері представили символічну команду кращих тридцять четвертого ігрового тижня, повідомляє УНН.
Представник УПЛ, "Шахтаря" Тайсон отримав від розробників загальну оцінку 84 бали – найвищий показник серед усіх запасних гравців символічного складу.
До вашої уваги основний склад команди тижня:
Вальтер Бенітес ("Ніцца") – 86 бали
Йозуа Кімміх ("Баварія") - 88
Кенні Лала ("Страсбург") - 87
Венсан Компані ("Манчестер-Сіті") - 86
Педру Мендеш ("Монпельє") - 81
Алехандро Гомес ("Аталанта") - 88
Юліан Брандт ("Байєр") - 87
Ендрос Таунсенд ("Кристал Пелас") - 84
Еден Азар ("Челсі") - 95
Тімо Вернер ("РБ Лейпциг") - 89
Бруну Фернандеш ("Спортінг") – 89.
Примітно, що раніше розробники гри відзначали голкіпера збірної України Андрія Пятова. Щодо українських футболістів, що у переліку були Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський, Роман Яремчук та Євген Шахов.