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Футболист "Шахтера" совершил результативное действие в игре молодежной сборной Бразилии

Футболист "Шахтера" совершил результативное действие в игре молодежной сборной Бразилии

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КИЕВ. 17 октября. УНН. Полузащитник "Шахтера" принял участие во втором товарищеском матче молодежных сборных Бразилии и Чили. Об этом сообщает пресс-служба "горняков", передает УНН.

Встреча, как и два дня назад, проходила на поле чилийцев в Сантьяго и завершилась ничейным результатом (2:2). Команды обменялись голами в каждом из таймов, причем оба раза "селесао" приходилось отыгрываться.

Маркиньос Сиприано вышел на поле в стартовом составе и стал автором голевой передачи: на 53-й минуте он справа ворвался в штрафную противника, выманил на себя голкипера и выкатил мяч под удар Матеусу Кунье, и тому оставалось поразить пустые ворота.

Отмечено, что данные спарринги - часть подготовки бразильцев к чемпионату Южной Америки U-20, который в января 2019 года состоится в Чили.

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Отметим, что четыре лучшие команды турнира получат путевки на молодежный чемпионат мира в Польше, куда уже отобрали сборную Украины U-20.

Украинские Национальные Новости

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