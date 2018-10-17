Футболіст "Шахтаря" здійснив результативну дію у грі молодіжної збірної Бразилії

Зустріч, як і два дні тому, проходила на полі чилійців в Сантьяго і завершилася нічийним результатом (2:2). Команди обмінялися голами в кожному з таймів, причому обидва рази "селесао" доводилося відіграватися.



Маркіньос Сіпріано вийшов на поле в стартовому складі і став автором гольової передачі: на 53-й хвилині він справа увірвався в карний майданчик супротивника, виманив на себе голкіпера і викотив м'яч під удар Матеусу Кунье, і тому залишалося вразити порожні ворота.



Зазначено, що дані спаринги - частина підготовки бразильців до чемпіонату Південної Америки U-20, який в січні 2019 року відбудеться в Чилі.



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Відзначимо, що чотири кращі команди турніру отримають путівки на молодіжний чемпіонат світу в Польщі, куди вже відібрали збірну України U-20.