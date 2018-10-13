Дубль форварда "Шахтаря" допоміг "Малазі" перемогти клуб Зозулі в Сегунді
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Лідер іспанської Сегунди “Малага” зчепився в дев’ятому турі чемпіонату вдома із клубом українського форварда Романа Зозулі “Альбасете”, повідомляє кореспондент УНН.
Всі результативні перипетії у зустрічі відбулися в короткому 10-хвилинному проміжку (з 58 по 67). Спочатку Зозулю збили у штрафній зоні “анчоусів”, і пенальті реалізував Бела. Героєм “Малаги” став форвард Густаво Бланко-Лещук, який замкнув простріл з кутового та в іншому епізоді використав помилку при виході з воріт кіпера — 2:1.
Зауважимо, що Бланко-Лещук і Зозуля провели на полі повні поєдинки.
Додамо, у турнірній таблиці “Малага” з 22 пунктами випереджає “Депортіво” на 4 бали, а “Альбасете” спустилося на 7-й рядок (13).