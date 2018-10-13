Дубль форварда "Шахтера" помог "Малаге" победить клуб Зозули в Сегунде

Все результативные перипетии во встрече состоялись в коротком 10-минутном промежутке (с 58 по 67). Сначала Зозуля сбили в штрафной зоне “анчоусов”, и пенальти реализовал Белла. Героем “Малаги” стал форвард Густаво Бланко-Лещук, который замкнул прострел с углового и в другом эпизоде ​​использовал ошибку при выходе из ворот голкипера — 2:1.

Заметим, что Бланко-Лещук и Зозуля провели на поле полные поединки.

Добавим, в турнирной таблице “Малага” с 22 пунктами опережает “Депортиво” на 4 балла, а “Альбасете” спустилось на 7-ю строчку (13).