Футболист "Шахтера" отметился голом в матче квалификации на чемпионат мира-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Игрок "Шахтера" оформил гол в составе сборной Израиля в поединке отбора на чемпионат мира-2022, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Детали
В гостевой встрече с Молдовой в группе F Соломон сделал счет 2:0 на 57 минуте с передачи Зехави. Встреча закончилась уверенным выигрышем Израиля - 4:1.
Для Израиля это была первая победа в отборе, и они с четырьмя очками делят третье-четвертое место с австрийцами, а лидируют датчане с девятью очками и разницей мячей - 14:0.
Дополнение
Перед этим Соломон отметился голевой передачей в игре с Шотландией (1:1).
Стоит напомнить
Сборная Украины с трех ничьих стартовала в квалификации на Мундиаль-2022.