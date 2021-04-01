Взяв провину на себе: Шевченко прокоментував нічийний результат із Казахстаном

Цитата:

Шевченко взяв провину на себе за невтішний старт у відбірковому циклі та наголосив на невикористаних моментах в матчі з казахстанцями: "Коли ти не використовуєш моменти — тебе карають. Мене хвилюють деякі речі. Я думаю, що ми втратили певні моменти у своїй грі. На жаль, зараз нас постійно карають, коли ми помиляємося. Пропускаємо контратаку — нам забивають. Створюємо по вісім-десять моментів, а реалізувати їх не можемо. Ще є деякі нюанси, які я проаналізую, у нас є час. Я знаю, в якому напрямку треба рухатися. За цей негативний результат, а саме — два очки у двох домашніх поєдинках, я беру відповідальність на себе".

Варто відзначити, що коуч не бачить безвихідної ситуації у боротьбі за путівку на ЧС-2022.

Варто нагадати

Збірна України з трьох нічиїх стартувала у кваліфікації на Мундіаль-2022.