Взял вину на себя: Шевченко прокомментировал ничейный результат с Казахстаном

Цитата:

Шевченко взял вину на себя за неутешительный старт в отборочном цикле и отметил неиспользованные моменты в матче с казахами: "Если ты не используешь моменты - тебя наказывают. Меня волнуют некоторые вещи. Я думаю, что мы потеряли определенные моменты в своей игре. К сожалению, сейчас нас постоянно наказывают, когда мы ошибаемся. Пропускаем контратаку - нам забивают. Создаем по восемь-десять моментов, а реализовать их не можем. Еще есть некоторые нюансы, которые я проанализирую, у нас есть время. Я знаю, в каком направлении надо двигаться. За этот отрицательный результат, а именно - два очка в двух домашних поединках, я беру ответственность на себя".

Стоит отметить, что коуч не видит безвыходной ситуации в борьбе за путевку на ЧМ-2022.

Стоит напомнить

Сборная Украины с трех ничьих стартовала в квалификации на Мундиаль-2022.