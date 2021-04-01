Футболіст "Шахтаря" відзначився голом у матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2022
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Гравець "Шахтаря" оформив гол у складі збірної Ізраїлю у поєдинку відбору на чемпіонат світу-2022, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Деталі
У гостьовій зустрічі із Молдовою в межах групи F Соломон зробив рахунок 2:0 на 57 хвилині з передачі Зехаві. Зустріч закінчилася впевненим виграшем Ізраїлю – 4:1.
Для Ізраїлю це була перша перемога у відборі, і вони з чотирма очками ділять третє-четверте місце з австрійцями, а лідирують данці з дев'ятьма очками і різницею м'ячів - 14:0.
Доповнення
Перед цим Соломон відзначився гольовою передачею в грі з Шотландією (1:1).
Варто нагадати
Збірна України з трьох нічиїх стартувала у кваліфікації на Мундіаль-2022.