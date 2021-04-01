Футболіст "Шахтаря" відзначився голом у матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2022

Деталі

У гостьовій зустрічі із Молдовою в межах групи F Соломон зробив рахунок 2:0 на 57 хвилині з передачі Зехаві. Зустріч закінчилася впевненим виграшем Ізраїлю – 4:1.

Для Ізраїлю це була перша перемога у відборі, і вони з чотирма очками ділять третє-четверте місце з австрійцями, а лідирують данці з дев'ятьма очками і різницею м'ячів - 14:0.

Доповнення

Перед цим Соломон відзначився гольовою передачею в грі з Шотландією (1:1).

Варто нагадати

Збірна України з трьох нічиїх стартувала у кваліфікації на Мундіаль-2022.