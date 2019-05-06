Футболист Шахов забил пятый гол в сезоне за ФК ПАОК
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Украинский полузащитник ФК ПАОК Евгений Шахов провел результативное выступление во встрече чемпионата Греции, сообщает УНН.
ПАОК дома принял ФК “Янина”. Клуб из Салоник открыл счет на 61-й минуте, а через 18 минут на поле вышел Шахов. Уже через минуту украинский хавбек отличился забитым голом, переправив головой мяч в ворота соперника. Итоговый результат 2:0.
Примечательно, что украинский защитник Евгений Хачериди в очередной раз не попал даже в заявку ПАОКа на игру.
Добавим также, 28-летний полузащитник в текущем сезоне провел 39 поединков с ПАОК, в которых забил пять голов и сделал одну результативную передачу.