Футболіст Шахов забив п'ятий гол в сезоні за ФК ПАОК
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Український півзахисник ФК ПАОК Євген Шахов провів результативний виступ у зустрічі чемпіонату Греції, повідомляє УНН.
ПАОК вдома прийняв ФК “Яніна”. Клуб із Салонік відкрив рахунок на 61-й хвилині, а через 18 хвилин на поле вийшов Шахов. Вже через хвилину український хавбек відзначився забитим голом, переправивши головою м’яч у ворота суперника. Підсумковий результат 2:0.
Примітно, що український захисник Євген Хачеріді в черговий раз не потрапив навіть у заявку ПАОКу на гру.
Додамо також, 28-річний півзахисник в поточному сезоні провів 39 поєдинків за ПАОК, в яких забив п’ять голів і зробив одну результативну передачу.