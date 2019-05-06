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Футболіст Шахов забив п'ятий гол в сезоні за ФК ПАОК

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Український півзахисник ФК ПАОК Євген Шахов провів результативний виступ у зустрічі чемпіонату Греції, повідомляє УНН.

ПАОК вдома прийняв ФК “Яніна”. Клуб із Салонік відкрив рахунок на 61-й хвилині, а через 18 хвилин на поле вийшов Шахов. Вже через хвилину український хавбек відзначився забитим голом, переправивши головою м’яч у ворота суперника. Підсумковий результат 2:0.

Примітно, що український захисник Євген Хачеріді в черговий раз не потрапив навіть у заявку ПАОКу на гру.

Додамо також, 28-річний півзахисник в поточному сезоні провів 39 поєдинків за ПАОК, в яких забив п’ять голів і зробив одну результативну передачу.

Українські Національні Новини

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