Футболист раскрасил бороду в "желто-голубые" цвета после победы над "Вест Хэмом"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Вингер ФК "Уимблдон" Скотт Вагстафф сдержал обещание и коренным образом изменил имидж после победы над клубом Андрея Ярмоленко ( "Вест Хэмом") в 1/16 финала Кубка Англии, информирует УНН со ссылкой на "ВВС London Sport" и сайт "Уимблдона".
Перед игрой с "молотобойцами" футболист пообещал раскрасить бороду в случае победы "Уимблдона" (4:2). Англичанин сдержал слово и перед противостоянием в 1\8 финала Кубка (16 февраля с "Миллуол"), покрасил бороду в клубные цвета команды, которые совпадают с флагом Украины.
"Скотт Вагстафф - безусловно, человек слова. Что будет, если "Уимблдон" пройдет в следующий раунд Кубка Англии", - говорится в записи "ВВС London Sport".
Однако Вагстафф отметил, что несмотря новый красивый вид, в будущем он постарается держать язык за зубами, чтобы не "нарваться" на еще одно обещание.
Примечательно, что "Уимблдон" находится на последнем месте в Первой лиге Англии (третий дивизион по силе).