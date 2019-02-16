Футболіст розфарбував бороду в "жовто-блакитні" кольори після перемоги над "Вест Хемом"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Вінгер ФК "Вімблдон" Скотт Вагстафф стримав обіцянку та докорінно змінив імідж після перемоги над клубом Андрія Ярмоленка ("Вест Хемом") в 1/16 фіналу Кубку Англії, інформує УНН з посиланням на "ВВС London Sport" та сайт "Вімблдону".
Перед грою з "молотобійцями" футболіст пообіцяв розфарбувати бороду у випадку перемоги "Вімблдону" (4:2). Англієць стримав слово і перед протистоянням в 1\8 фіналу Кубку (16 лютого із "Міллуолом"), пофарбував бороду в клубні кольори команди, які збігаються із прапором України.
"Скотт Вагстафф — безумовно, людина слова. Що буде, якщо "Вімблдон" пройде в наступний раунд Кубка Англії", — йдеться у записі "ВВС London Sport".
Однак Вагстафф зауважив, що попри новий гарний вигляд, в майбутньому він постарається тримати язик за зубами, щоб не "нарватися" на ще одну обіцянку.
Примітно, що "Вімблдон" перебуває на останньому місці в Першій лізі Англії (третій дивізіон за силою).