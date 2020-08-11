Футболист призера УПЛ заразился коронавирусом

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 72057 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 99046 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 123608 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105545 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125417 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100760 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101659 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103782 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101867 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
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Футболист призера УПЛ заразился коронавирусом

Футболист призера УПЛ заразился коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 8718 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. В состоянии бронзового призера УПЛ - ФК "Заря", обнаружили одиночный случай заражения футболиста коронавирусом, передает УНН со ссылкой на сайт клуба из Луганска.

В сообщении сказано, что шестого августа недомогание почувствовал полузащитник Дмитрий Иванисеня. Медицинский штаб оперативно отправил игрока для сдачи ПЦР-теста. По результатам теста у игрока был диагностирован коронавирус.

В данный момент Иванисеня находится на двухнедельной самоизоляции. Сейчас самочувствие у игрока хорошее, а сам футболист жаловался только на отсутствие вкуса и обоняние.

В ближайшее время игроку проведут повторный тест. Сейчас спортсмен находится под постоянным наблюдением врача команды.

Заметим, что “Заря” 7 августа вечером приостановила тренировочный процесс на 8 и 9 число, и отправила команду на самоизоляцию. Кроме того, полностью вся команда и тренерский штаб прошли дополнительное ПЦР-тестирование вчера утром. Вечером были получены результаты. Все они оказались отрицательными.

Добавим, с сегодняшнего дня “Заря” продолжила тренировочный процесс, а уже во вторник в 17:00 на стадионе “Торпедо” запланирован спарринг с “Днепром-1”.

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