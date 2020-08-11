Футболист призера УПЛ заразился коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. В состоянии бронзового призера УПЛ - ФК "Заря", обнаружили одиночный случай заражения футболиста коронавирусом, передает УНН со ссылкой на сайт клуба из Луганска.
В сообщении сказано, что шестого августа недомогание почувствовал полузащитник Дмитрий Иванисеня. Медицинский штаб оперативно отправил игрока для сдачи ПЦР-теста. По результатам теста у игрока был диагностирован коронавирус.
В данный момент Иванисеня находится на двухнедельной самоизоляции. Сейчас самочувствие у игрока хорошее, а сам футболист жаловался только на отсутствие вкуса и обоняние.
В ближайшее время игроку проведут повторный тест. Сейчас спортсмен находится под постоянным наблюдением врача команды.
Заметим, что “Заря” 7 августа вечером приостановила тренировочный процесс на 8 и 9 число, и отправила команду на самоизоляцию. Кроме того, полностью вся команда и тренерский штаб прошли дополнительное ПЦР-тестирование вчера утром. Вечером были получены результаты. Все они оказались отрицательными.
Добавим, с сегодняшнего дня “Заря” продолжила тренировочный процесс, а уже во вторник в 17:00 на стадионе “Торпедо” запланирован спарринг с “Днепром-1”.