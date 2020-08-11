Футболіст призера УПЛ заразився коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. У стані бронзового призера УПЛ — ФК “Зоря”, виявили одиночний випадок зараження футболіста коронавірусом, передає УНН з посиланням на сайт клубу з Луганську.
У повідомленні сказано, що шостого серпня нездужання відчув півзахисник Дмитро Іванисеня. Медичний штаб оперативно відправив гравця для здачі ПЛР-тесту. За результатами тесту у гравця був діагностований коронавірус.
В даний момент Іванисеня знаходиться на двотижневій самоізоляції. Наразі самопочуття у гравця хороше, а сам футболіст скаржився лише на відсутність смаку та нюху.
Найближчим часом гравцеві проведуть повторний тест. Наразі спортсмен знаходиться під постійним наглядом лікаря команди.
Зауважимо, що “Зоря” 7 серпня ввечері призупинила тренувальний процес на 8 і 9 число, і відправила команду на самоізоляцію. Крім того, повністю вся команда і тренерський штаб пройшли додаткове ПЛР-тестування вчора вранці. Увечері були отримані результати. Всі вони виявилися негативними.
Додамо, з сьогоднішнього дня “Зоря” продовжила тренувальний процес, а вже у вівторок о 17:00 на стадіоні “Торпедо” запланований спаринг з “Дніпром-1”.