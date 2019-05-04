Футболист "Динамо" перенес операцию
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Словенский полузащитник киевского “Динамо” Беньямин Вербич с помощью Instagram сообщил о проведении операции, передает УНН.
Футболист выложил фото с мюнхенской клиники, сопроводив его подписью: “операция удалась и уже скоро буду на поле”.
Отмечается, что ориентировочные сроки реабилитации Беньямина станут известны в ближайшее время, однако на каком участке тела словенец был прооперирован — не сказано.
Добавим также, в нынешнем сезоне 25-летний Вербич принял участие в 34 матчах киевлян, забив 12 голов и отдав 4 результативные передачи.